07 Şubat 2021, Pazar
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Ağaca bağladığı köpeği döverek öldürdü! Bunun adı vahşet

Son dakika haberine göre; Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ağaca bağladığı köpeği sopayla vurarak öldüren kişiye tepki yağdı. Videoda yayınlanan skandal görüntülerin 'ta çekildiği iddiası sonrası valilikten açıklama geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2021
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Ağaca bağladığı köpeği döverek öldürdü! Bunun adı vahşet

Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüde, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin ağaca bağladığı köpeğe sopayla defalarca vurarak öldürmesi büyük tepki topladı.

Görüntülerin 'ta çekildiği iddiası üzerine Zonguldak Valiliği ve çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, görüntülerin Zonguldak'ta çekildiğine dair herhangi bir tespit bulunamadı.

Zonguldak Valiliği, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, şöyle denildi;

"5-6 Şubat'ta 'Zonguldak'ta kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği, elindeki sopayla vurarak vahşice öldürdüğüne' ilişkin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve büyük bir tepki uyandıran video ve haberle ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada ilimizde böyle bir şahıs şu ana kadar tespit edilememiştir. Kolluk kuvvetlerimizce araştırmaya halen devam edilmektedir"

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