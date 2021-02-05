Ördüğü 115 çift çorabı askerlere gönderen Zeliha nine unutulmadı





Mektupu dinlerken duygulanan, sık sık dua eden Zeliha nine, "Allah sizden razı olsun. Gelmenize çok sevindim. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah sizlere uzun ömür versin. Sizi hiç unutmuyorum, hep dua ediyorum. Benden de çok selam söyleyin onlara. Ölene kadar sizi unutmayacağım" dedi.