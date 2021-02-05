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Adana'da evi kumarhaneye çevirmişler! 16 kişiye ceza kesildi

'da bir eve baskın yapan güvenlik güçleri kumar oynayan 16 kişiye, kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine ihlal etmekten idari para cezası uyguladı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Adana'da evi kumarhaneye çevirmişler! 16 kişiye ceza kesildi

Ulus Mahallesi'nde bir evin kahvehaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldı.

İki gün boyunca takip edilen V.B.'ye ait evde kumar oynatıldığı saptayan ekipler, savcılıktan alınan arama kararı ile adrese baskın düzenledi.

Baskında, ev sahibi V.B. ve içeride kumar oynadığı öne sürülen 15 kişi yakalandı.

15 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan ev sahibi V.B.'ye ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesilip, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' tan hakkında yasal işlem başlatıldı.

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