İşte öğretmenler için koronavirüs aşısı takvimi!
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim sürecini açıklamasının ardından öğretmenler için de aşılama takvimi netleşmeye başladı. Buna göre; Bir ay içinde tüm öğretmenlerin aşılanması planlanıyor.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, köy okullarıyla 15 Şubat'ta başlanacak yüz yüze eğitim sürecinin, öğretmenlere bu günlerde uygulanmaya başlanacak Kovid-19 aşısıyla kolaylaşacağını söyledi.
MEB LİSTE GÖNDERECEK
Çocukların eğitimlerinden geri kalmamasının öncelikli stratejiler içinde yer aldığını vurgulayan İlhan, "En uzun süre kalabilecek antikor düzeyi, bir doz aşıdan sonra ikinci doz aşının olması ve bu aranın 4 hafta olmasıyla ortaya çıkıyor. O zaman hemen şubat başında aşılarsak, eğitimin yoğunlaştığı dönemde öğretmenlerimizin bir hayli kısmı aşılanmış olur. Milli Eğitim Bakanlığı bir liste gönderecek. İletildikten sonra bu kişilerin listesi sisteme giriliyor. Sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımladığımız zaman, öğretmenlerimiz istedikleri sağlık kuruluşlarında aşılarını olabilecektir." dedi.
İlhan, "Burası, Aile Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, şehir hastanesi, üniversite ya da özel hastane de olabilir. Böylece öğretmelerimizin hızlıca aşılanmasıyla, okulların açılması yönünde süreç daha kolay hale gelebilir" diye konuştu.
İlhan ayrıca, "Mutant virüs Türkiye'de bir hayli fazla yayıldı. Bulaştırıcılığının yüksek olduğunu saptadık. Şu an için aşılar mutant virüse karşı da etkili gözüküyor. Güçlü sağlık altyapımızla ve sağlık merkezlerimizin etkinliği aşılamanın da hızlı yürütülmesini sağlıyor. Türkiye bu konuda birçok dünya ülkesinin önünde yer alıyor. Ancak aşının getirdiği rehavete kapılmamalıyız. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini bırakmadan uygulamalıyız" sözlerini kullandı.