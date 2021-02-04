İşte öğretmenler için koronavirüs aşısı takvimi!

İlhan ayrıca, "Mutant virüs Türkiye'de bir hayli fazla yayıldı. Bulaştırıcılığının yüksek olduğunu saptadık. Şu an için aşılar mutant virüse karşı da etkili gözüküyor. Güçlü sağlık altyapımızla ve sağlık merkezlerimizin etkinliği aşılamanın da hızlı yürütülmesini sağlıyor. Türkiye bu konuda birçok dünya ülkesinin önünde yer alıyor. Ancak aşının getirdiği rehavete kapılmamalıyız. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini bırakmadan uygulamalıyız" sözlerini kullandı.

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