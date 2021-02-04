Diyarbakır’da çubuk kraker davasını kazanan adam: İftira atıp onurumla oynadılar

Zincir marketlerde çalışanların zor şartlarını ve sebepsiz yere işten çıkartılmalarını sorgulaması gerektiğini söyleyen Y.K., "Benim uğradığım iftiraya belki benden sonra diğer arkadaşlarda uğradı. Bunu bilmiyorum ama ben susmadım hukuk savaşı başlattım. 6 yıl sürse de kazandım. Haberi okuyup arayan çalışma arkadaşlarım beni tebrik etti. Sadece o gün benimle birlikte işten çıkarılan arkadaşlarıma değil tüm hakkı yenen işçilere örnek olmak istiyorum" dedi.

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