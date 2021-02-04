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Diyarbakır’da çubuk kraker davasını kazanan adam: İftira atıp onurumla oynadılar

ilçesinde 50 kuruşluk krakeri çaldığı iddiasıyla çalıştığı marketten kovulan ve 6 yıllık hukuk mücadelesi sonucu 35 bin lira tazminat kazanan Y.K., “İftira atıp onurumla oynadılar. Ama pes etmedim, hukuk önünde kazandım.” ifadelerini kullandı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Diyarbakır’da çubuk kraker davasını kazanan adam: İftira atıp onurumla oynadılar

ilçesindeki bir zincir markette mağaza sorumlusu olarak çalışan 28 yaşındaki Y.K. çalıştığı markette 50 kuruşluk krakeri kasadan geçirmeden ve parasını ödemeden aldığı gerekçesiyle işten kovuldu.

İşten çıkarılan ve hırsızlıkla suçlanan genç, hukuk mücadelesi başlattı ve 6 yılın sonunda iftiraya uğradığını ispatladı. Mahkeme market zincirini Y.K.'ya 35 bin lira tazminat ödemeye mahkûm etti.

İsminin açık yazılmasını istemeyen Y.K., iftiraya maruz kaldığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben 2 yıl o markette çalıştım. İşler biraz azalınca çalışan sayısını azaltmak istediler. Tabii bunu yaparken tazminat vermek istemediler. İşveren tazminatsız işten çıkarmak için diğer çalışanlar hakkında da bahaneler üretiyordu.

Bu yüzden bizi istifaya zorladılar ve beni hırsızlıkla suçladılar. Çok onur kırıcı iftira ile işten kovuldum. 50 kuruşa tenezzül edecek adam değilim. Onurumla oynadılar. Hukuk önünde kazandım. Ama onlara hakkımı helal etmeyeceğim" diye konuştu.

Zincir marketlerde çalışanların zor şartlarını ve sebepsiz yere işten çıkartılmalarını sorgulaması gerektiğini söyleyen Y.K., "Benim uğradığım iftiraya belki benden sonra diğer arkadaşlarda uğradı. Bunu bilmiyorum ama ben susmadım hukuk savaşı başlattım. 6 yıl sürse de kazandım. Haberi okuyup arayan çalışma arkadaşlarım beni tebrik etti. Sadece o gün benimle birlikte işten çıkarılan arkadaşlarıma değil tüm hakkı yenen işçilere örnek olmak istiyorum" dedi.

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