03 Şubat 2021, Çarşamba
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Elazığ'da bir köy karantinaya alındı

'da bir köyde 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca kararı ile köy karantinaya alındı. 'dan köyüne gelen şahsın testinin negatif olduğu, hastalığın farklı bir şahsa bulaşması sonucu yayıldığı bildirildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Elazığ'da bir köy karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Avcılı köyüne bir şahsın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi köye geldi. Köyde şahsın temasta bulunduğu kişiler tespit edilip test yapıldı.

Elazığ'da bir köy karantinaya alındı ELAZIĞ'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Test sonucu 10 kişide daha Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan 115 nüfuslu Avcılı köyü, salgının kontrol altına alınması amacıyla kararı ile 14 süreyle karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapattı.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin köy içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

'dan köyüne gelen şahsın testinin negatif olduğu, hastalığın farklı bir şahsa bulaşması sonucu yayıldığı bildirildi.

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