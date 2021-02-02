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AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ankara’da bulunduğu sırada vücut kırgınlığı şikayetinin ardından test yaptırdı. Şikayetinin ardından Kovid-19 testi yaptıran vekilin sonucu pozitif çıktı. Berdibek, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Milletvekili Berdibek'e yapılan test sonucunda Covid-19'a yakalandığı belirlendi. Berdibek, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Berdibek, "Bugün vücut kırgınlığı şikayetiyle başvurduğum hastanede yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi olup, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi hastanede geçiriyorum" dedi.

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