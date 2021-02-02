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Elazığ sokaklarında sıcak dakikalar! Eli silahlı iki grup çatıştı

Son dakika haberleri... 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Elazığ sokaklarında sıcak dakikalar! Eli silahlı iki grup çatıştı

Alınan bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta aralarında borç meselesinden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş, özel harekat polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavgada 3 mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Fatih K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Fatih K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelilerden E.Ç'yi gözaltına aldı.

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