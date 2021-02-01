01 Şubat 2021, Pazartesi
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Villada korkutan yangın!

'nın ilçesinde, iddiaya göre 3 katlı tripleks villada şöminenin tutuşması sonucu çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Villada korkutan yangın!

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birçok ünlü ismin avukatlığını yapan Semiha Mine Howie'nin (62') yaşadığı 3 katlı tripleks villanın alt katında bulunan şömineden yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını ev sahibi Howie, kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Howie, yangına müdahale ettiği sırada, elinden yaralanırken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak sönrüldü.


Bu arada alevlere müdahale ederken yaralanan Howie sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Tripleks villanın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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