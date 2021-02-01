Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Manisa, Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya il merkezi ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına ( 70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına (yer yer 70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.