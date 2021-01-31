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Kırıkkale'de korkunç kaza! Metrelerce sürüklenen lüks otomobil hurdaya döndü

'de 100 metre takla atarak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Kaza, saat 18.00 sıralarında 'de 'ndeki tır yolu bağlantı noktasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, idaresindeki 34 SA 1812 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 100 metre takla atan otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri sürücü Mehmet Turgut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Selçuk Sakmaz ise ambulansla 'ne sevk edildi.

Kaza alanında yapılan olay yeri incelemenin ardından sürücü Turgut'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de korkunç kaza! Metrelerce sürüklenen lüks otomobil hurdaya döndü KIRIKKALE'DE KORKUNÇ KAZA! METRELERCE SÜRÜKLENEN LÜKS OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

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