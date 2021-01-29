Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

Özkan Atak'ın arkadaşı Nevzat Hasırcı, "Olayı duyduktan sonra geldik. Aracı bulmuşlardı. Yardım ettik çaydan çıkarttık. Ekipler, şoförün kendini camdan attığını ve Gediz'e kadar akıntıya kapılıp, gittiğini söylüyorlar. Sualtı dalgıçları arama yaptı ancak bir şey bulunamadı. Komşum ve arkadaşım Özkan Atak'ı ölü ya da diri bulmak istiyoruz" diye konuştu.