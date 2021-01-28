Cemaat liderinin mezarı Kocaeli'ni karıştırdı! Gözaltılar var

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ



Polis ve mezarlıklar müdürlüğü ekipleri tarafından Yakup Haşimi'nin mezarı açıldı. Cenaze defnedilmek üzere Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze aracına çok sayıda polis aracı eşlik ederken, defin sırasında yanında bulunması için bazı cemaat üyeleri de mezarlığa götürüldü. Cenazenin defnedileceği mezarlıkta polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, mezarlığa çıkan yollar kesilerek görevliler haricinde kimsenin geçişine izin verilmedi.