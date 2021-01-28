Bursa’da sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı! Kadın resim çizerek teşekkür etti
Merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Caddesi'nde gece saatlerinde devriye gezen güvenlik güçleri eksi 1 derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını donmaktan kurtardı. Karakola götürülen kadına çay ve simit ikram edildi ve ısınmasını sağladı. Ayşegül Yılmazkaya kendisine çay ikram eden kadın polis memurunun resmini çizerek teşekkür etti.
YAŞAM DHA
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Devriye gezen bekçiler ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı ve eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığına rağmen sokakta yatan ve evsiz olduğu öğrenilen Ayşegül Yılmazkaya'yı (31) fark etti.
Yardımsever ekipler, Yılmazkaya'nın yanına giderek karakola gitmeyi ve ısınmasını teklif etti.
Bir süre ekiplerin bu hareketini geri çeviren Yılmazkaya, daha sonra ikna olarak ekip aracına bindirildi.
Çarşı karakoluna götüren Yılmazkaya'ya burada çay ve simit ikram edildi. Ayrıca bir battaniye de verilerek ısınması sağlandı.
Evsiz ve yalnız olduğu öğrenilen Yılmazkaya'nın resim çizmeyi çok sevdiğini öğrenen ekipler, kendisine bir kalem ve kağıt verdi.
Genç kız, kendisine çay ikram eden kadın polis memurunun resmini çizerek, teşekkür etti.