Atları ısıtmak isterken yangın çıkardı! 385 bin TL zarar etti

Yangında traktör, römork, traktör kepçesi, ot biçer makinesi, briket imalat makinesi yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir at ve 30'a yakın kümes hayvanı da telef oldu. Tahmini zararın 385 bin TL olduğu yangının söndürülmesi için Erciş ve Van Büyükşehir belediyeleri de iş makineleriyle destek verdi.

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