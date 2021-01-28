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Atları ısıtmak isterken yangın çıkardı! 385 bin TL zarar etti

Soğuk havaların hüküm sürdüğü 'da at ve yavrusunu ısıtmak için yakılan ateşten çıkan yangın sonucu 385 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi. Yangında traktör, römork, traktör kepçesi, ot biçer makinesi, briket imalat makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Atları ısıtmak isterken yangın çıkardı! 385 bin TL zarar etti

Alınan bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde ilçesinde ikamet eden 'e ait ahır, tandır ve garajda meydana geldi. Ahırdaki at ve yavrusunun ısınması için tenekede yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Atları ısıtmak isterken yangın çıkardı! 385 bin TL zarar etti ATLARI ISITMAK İSTERKEN YANGIN ÇIKARDI! 385 BİN TL ZARAR ETTİ

Akşam saatlerinde başlayan müdahale, sabah 04.00'te yapılan soğutma çalışmasıyla tamamlandı.

Yangında traktör, römork, traktör kepçesi, ot biçer makinesi, briket imalat makinesi yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir at ve 30'a yakın kümes hayvanı da telef oldu. Tahmini zararın 385 bin TL olduğu yangının söndürülmesi için Erciş ve belediyeleri de iş makineleriyle destek verdi.

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