Samsun’da hemşireyi ağlatan olay! Hasta, eline 'Beni bırakma, korkuyorum' yazdı

'BENİM GÖZÜMDE BEBEK GİBİLER'

Covid-19 hastalarıyla yakın temasıyla kendisinin de bu hastalığa yakalandığını belirten Sarıcaoğlu, "Bende başlangıçta boğaz ağrısı olmaya başladı. Maskeden kaynaklı olduğunu düşünüyordum, ancak hekimlerimizle görüşüp tahlilleri yaptırınca koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Daha sonra bir hafta kadar evde tedavi olduktan sonra atlatıp tekrar görevime döndüm. Bizim için burası çok zorlu bir süreç ancak hastalar için çok daha zor bir süreç. Onlar benim gözümde bebek gibiler. Şu an bize çok fazla muhtaçlar. Cihaza bağlı olsalar dahi solunum sıkıntıları devam ediyor hastalarımızın" dedi.