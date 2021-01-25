8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan hayatını kaybetti! Acılı baba: Sürücü hala bulunamadı

Kaçacak yerim olmadığı için bende aracımla sulama tankerinin arka tekerlerine vurdum. Bu da yetmezmiş gibi tanker, bir de geri geri gelerek bizi çiğnedi. Tanker, yeniden Konya istikametine döndü. Kızımız Zişan Can kaza esnasında vefat etmiş. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayata döndürmüşler ve tekrar vefat etmiş. Yine doktorlar tarafından hayata geri döndürülmüş. Bizim kazayla ilgili çelişkiler var. Savcılık Afyonkarahisar yolundaki Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne ait kamera kayıtlarını istedi. İlk önce Ankara kara yolundaki kayıtlar gönderildi. Savcılık yeniden istedi. Bu kez Afyonkarahisar kara yolundaki kayıtlar geldi; ancak ne benim araç ne de tankerin o yoldan geçtiğine dair kayıtlara rastlanılmadı."