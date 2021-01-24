24 Ocak 2021, Pazar
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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olay yerinde 5 boş kovan bulan polis ekipleri, saldırı sonrasında kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Dervişler Mahallesi'ndeki evinin damında bulunan güvercinleriyle ilgilenen Hüseyin Korkmaz (40), kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Korkmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde 5 boş kovan bulan polis ekipleri, saldırı sonrasında kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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