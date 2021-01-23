Sivas'ta boş tabut mahalleyi ayağa kaldırdı! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı

Mahalle sakinleri derin bir nefes alırken tabut bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay yerine gelen şoför ise, " Nöbetçi şofördüm. Bir yerden bir telefon geldi.

Havaalanında cenaze var dediler. Araçta da iki cenaze olduğu için mecburen bu tabutu indirmem gerekti. Burası benim evimin bahçesi. Ben de hemen tabutu buraya indirdim direkt havaalanına geçtim. Cenazeyi aldım morga koydum. Geri geldimki işte böyle şikayet etmişler'' dedi.