KOSGEB'den destek aldı! 53 yaşında kendi işini kurdu





"DEVLET 50 BİN LİRA DESTEK VERDİ"

Sivas'a farklı lezzetler sunmak istediğini söyleyen Hatice Yıldız, "Kurs bittikten sonra böyle bir yer açmaya karar verdik. 2 aylık kurstan sonra sertifikamı aldım. Devlet 50 bin TL destek verdi. O zaman eşim de emekli olmuştu birlik olduk 2018 yılında açtık dükkanımızı. Daha önce hiçbir işte çalışmamıştım. Ev hanımıydım ve sadece çocuklarıma yemek yapıyordum. Eşim kurstan sonra 'Böyle bir yer açıp birlikte işletelim, millete hizmet verelim' dedi. Ben mutfakta çalışıyorum o burada kasa tarafında çalışıyor. Bu şekilde birlikte işletiyoruz. Çalışmak evde durmaktan çok daha güzel. Burada 6 tane elemanımız var, onlar da çalışıp evlerine ekmek götürüyorlar. Her şeyin en doğalı, en tazesi olma isteği ile millete hizmet veriyoruz. Sivas'ta yeni olmamıza rağmen müşterilerimiz bizi seviyor ve tercih ediyor. Kadınlarımızın evde oturmaktansa bir şeyler yapmalarını ve faydalı olmalarını isterim" dedi.