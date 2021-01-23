Başkan Recep Tayyip Erdoğan Silvan Barajı'nı açıyor

Silvan Barajı sayesinde 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak ve 305 bin kişiye de istihdam olacak. Baraj ülke ekonomisine yılda 1,2 milyar lira katkı sağlayacak. Silvan Barajı'nın yapımı HDP'lilerin 'doğaya zarar verecek' diyerek yaptığı kara propagandadan bombalı, silahlı, mayınlı terör saldırılarına kadar her yolla engellenmeye çalışıldı.