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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Silvan Barajı'nı açıyor

’ndan sonraki en büyük sulama barajı olan bugün Başkan ’ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle açılıyor. Bölgenin kaderini değiştirecek baraj sayesinde 2.4 milyon dekar tarım arazisi suya kavuşacak, 305 bin kişiye istihdam sağlanacak

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Silvan Barajı'nı açıyor

'ndan sonra en büyük sulama barajı olacak 'ın "çılgın projesi" olarak anılan ve bölgedeki işsizliği azaltacak olan 'nın gövde dolgusu, örgütünün tüm engellemeleri ve saldırılarına rağmen tamamlandı.

Temeli 9 yıl önce atılan ve 25 kez bombalı ve silahlı saldırıya uğramasına rağmen tamamlanan baraj için bugün Başkan 'ın video konferansla katılacağı bir tören yapılacak.

Silvan Barajı sayesinde 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak ve 305 bin kişiye de istihdam olacak. Baraj ülke ekonomisine yılda 1,2 milyar lira katkı sağlayacak. Silvan Barajı'nın yapımı 'lilerin 'doğaya zarar verecek' diyerek yaptığı kara propagandadan bombalı, silahlı, mayınlı terör saldırılarına kadar her yolla engellenmeye çalışıldı.

2019 yılında hizmete girmesi hedeflenen barajın inşasında sırf bu saldırılar yüzünden 2 yıl gecikme yaşandı. 8 milyon 680 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip olan, 175,5 metre yüksekliği ile ve 'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı'nda 7,3 milyar metreküp su depolanabilecek.

Baraj, 'nun bereketli arazileri için can suyu olacak. Bölge halkı artık mevsimlik işçi olarak göç etmek yerine kendi topraklarını ekip biçecek, kendi köyünde tarıma elverişli arazilerde çalışacak.





'AĞUSTOSTA SU TUTMAYA BAŞLAYACAK'
Baraj inşasında inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı : 18 milyar liralık devasa bir proje. 250 bin hektara varan bir sulama söz konusu. Baraj yaklaşık yüzde 75 seviyeye geldi. Gelecek ağustosta su tutmaya başlayacak. Hedefimiz 2023'e varmadan tam anlamıyla bitirmek ve bölgeyi sulamaya kavuşturmak.

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