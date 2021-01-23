Son dakika deprem haberleri | Azerbaycan'da korkutan deprem! AFAD Kandilli son depremler
Son dakika deprem haberleri | Azerbaycan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli'den gelen bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberine göre Azerbaycan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli'den gelen bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
Türkiye saatine göre 16.23'te meydana gelen depremin derinliği de 5 kilometre olarak açıklandı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.