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Son dakika deprem haberleri | Azerbaycan'da korkutan deprem! AFAD Kandilli son depremler

| Azerbaycan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli'den gelen bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2021
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Son dakika deprem haberleri | Azerbaycan'da korkutan deprem! AFAD Kandilli son depremler

Son dakika haberine göre Azerbaycan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli'den gelen bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

Türkiye saatine göre 16.23'te meydana gelen depremin derinliği de 5 kilometre olarak açıklandı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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