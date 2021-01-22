SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETTİ

İddianameye göre, şüphelinin boşanma davası ve uzaklaştırma kararını kendisine tebliğ edilmesi sonucu öğrendi. Bu duruma öfkelenen şüpheli Mesut Öztürkmen müştekiye ulaşmak için araştırmalar yapmaya başladı. Müşteki ve yakınları güvenlik kaygısıyla Mesut Öztürkmen'i iletişim kanalarından engelledi. Sosyal medya ve iletişim kanallarından Hanna Butym' ulaşamayan şüpheli çocuğunun sosyal medya hesabından müştekinin sosyal medya hesabına ulaşıldığını fark ederek bu hesabı takibe aldı. Müştekinin kız kardeşinin İstanbul'a geldiğini ve Florya'da bulunan bir AVM'de Hanna ile çekilmiş fotoğraflar paylaştığını görmesi üzerine olay gününden bir gün önce AVM'ye gitti.