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Tekirdağ’da feci kaza! 1'i ağır 5 yaralı

’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ve Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Tekirdağ’da feci kaza! 1'i ağır 5 yaralı

Feci kaza, Çayla Kavşağı'nda meydana geldi. 'den istikametine seyreden . idaresindeki 34 BMY 266 plakalı otomobil, iddiaya göre ışıklı kavşakta Çayla istikametine seyreden . idaresindeki 59 UE 738 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 34 BMY 266 plakalı otomobilde bulunan Fatma Ç., ., . yaralandı.

Otomobilde bulunan yaralılar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılırken, olay yerine itfaiye, polis ve ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy ve Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

34 BMY 266 plakalı otomobilin sürücüsü Bülent Ç. kaza anında trafik ışıklarının yanmadığını iddia etti.




Yaralılardan Mehmet A.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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