16 Ocak 2021, Cumartesi
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Korkutan görüntü! İstanbul için uyarı geldi | Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geçtiği son verilere göre, 'da bu akşam yoğun ve kuvvetli kar yağışı başlayacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2021
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Korkutan görüntü! İstanbul için uyarı geldi | Kar yağışı geliyor

için peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Öğleden sonra başlayacak sağanak ve sulu kar akşamlar saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Kar kalınlığının 20 santimi bulması beklenirken, pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin (, , , ve hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyıları, kıyıları, kıyıları, ile çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların 'nın doğu ilçeleri, kıyıları ve çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, , Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege'de biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinde il genelinin yağışlı 3

BU AKŞAM BAŞLIYOR

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 6

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için yoğun kar uyarısı | 16 Ocak 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! İSTANBUL İÇİN YOĞUN KAR UYARISI | 16 OCAK 2021 HAVA DURUMU

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