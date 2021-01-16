Korkutan görüntü! İstanbul için uyarı geldi | Kar yağışı geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geçtiği son verilere göre, İstanbul'da bu akşam yoğun ve kuvvetli kar yağışı başlayacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek.
İstanbul için peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Öğleden sonra başlayacak sağanak ve sulu kar akşamlar saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Kar kalınlığının 20 santimi bulması beklenirken, pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin (Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinde il genelinin yağışlı 3
BU AKŞAM BAŞLIYOR
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 6