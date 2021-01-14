14 Ocak 2021, Perşembe
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Son dakika: Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

Son dakika haberleri... 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Son dakika: Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

idaresindeki 06 DU 5701 plakalı otomobil, mevkisinde, 'un kullandığı 52 EV 865 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü İlyas ile eşi , olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, ekiplerince, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Diğer araçta bulunan ve yaralanan , ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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