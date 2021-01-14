Dar sokakta limuzin sürücüsünün zor anları
Son dakika haberi... Başkent'te dar sokaktan dönmeye çalışan limuzin sürücüsü zor anlar yaşadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
YAŞAM İHA
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Çankaya'da ana yoldan dar sokağa girmek isteyen limuzin sürücüsü zor anlar yaşadı.
Yaklaşık 3-4 dakika boyunca dönmeye çalışan araç trafiğin durmasına neden olurken, arka koltukta oturan kişinin camdan şoförü yönlendirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Olay saniye saniye kameraya yansıdı.