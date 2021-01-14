14 Ocak 2021, Perşembe
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Dar sokakta limuzin sürücüsünün zor anları

Son dakika haberi... 'te dar sokaktan dönmeye çalışan limuzin sürücüsü zor anlar yaşadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Dar sokakta limuzin sürücüsünün zor anları

Çankaya'da ana yoldan dar sokağa girmek isteyen limuzin sürücüsü zor anlar yaşadı.

Dar sokakta limuzin sürücüsünün zor anları

Yaklaşık 3-4 dakika boyunca dönmeye çalışan araç trafiğin durmasına neden olurken, arka koltukta oturan kişinin camdan şoförü yönlendirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Dar sokakta limuzin sürücüsünün zor anları

Olay saniye saniye kameraya yansıdı.

Dar sokakta limuzin sürücüsünün zor anları

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