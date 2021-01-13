13 Ocak 2021, Çarşamba
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Ümitcan Uygun'un uyuşturucu madde kullandığı görüntülerde yer alan kadın yakalandı

Son dakika haberi... davasının baş şüphelisi olan 'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Diğer kadın ise 'de yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Ümitcan Uygun'un uyuşturucu madde kullandığı görüntülerde yer alan kadın yakalandı

Son dakika haberi... davasının baş şüphelisi olan 'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Diğer kadın ise 'de yakalandı.

Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası da gözaltına alındı.

Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapıldı. Durak Uygun ve T.K. ise emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYGUN'A UYUŞTURUCU İÇİREN KADIN İZMİR'DE YAKALANDI


Ankara polisi, videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içiren .'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Fadime Büşra G.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir polisiyle ortak çalışma yürüten Ankara polisi, dün sabah saatlerinde Fadime Büşra G.'yi gözaltına aldı. Fadime Büşra G., oradaki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya getirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G.'nin buradaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika: Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı! Sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekmişti SON DAKİKA: ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ ÜMİTCAN UYGUN UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI! SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

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