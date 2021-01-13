Ümitcan Uygun'un uyuşturucu madde kullandığı görüntülerde yer alan kadın yakalandı

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Diğer kadın ise İzmir'de yakalandı.

Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı.