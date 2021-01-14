14 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da feci kaza: 3 yaralı

Malatya'da feci kaza: 3 yaralı

Son dakika haberleri... 'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2021
ABONE OL
Malatya'da feci kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre istikametinden istikametine giden Yusuf E. idaresindeki 02 EG 243 plakalı otomobil, Karanlıkdere mevkiinde yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Yusuf E. ile Özgül E.ve Eyüp Berat E. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA