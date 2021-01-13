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Kahramanmaraş’ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi

’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. O anlara anbean böyle görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Kahramanmaraş’ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi

'ta gün boyu parçalı bulutlu bir şekilde seyreden gökyüzü, yerini akşam saatlerinde sağanak yağışa bıraktı.

Etkisini artıran yağmur sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlanırken o anlar kameralara yansıdı.

Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, kentte adeta gece gündüze döndü.

Yağışın gece boyu devam etmesi bekleniyor.

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi! O anlar kameraya yansıdı |Video ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ! O ANLAR KAMERAYA YANSIDI |VİDEO

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