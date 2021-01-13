Malatya'da esnafın ağzını açık bırakan olay! Mezar başında keman çaldırdı

'HAYATIMIZDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK'

Yaşananlara tanık olan esnaf, hayatlarında ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, "İş yerimizde otururken, keman sesini duyduk, sesin mezarlıktan gediğini duyunca şaşırdık ve isimsiz mezar başına kemancıyla birlikte gelen bir kişinin keman çaldırdığını gördük.