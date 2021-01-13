13 Ocak 2021, Çarşamba
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Malatya'da esnafın ağzını açık bırakan olay! Mezar başında keman çaldırdı

'da bir kişi, 'na kemancıyla gelerek, isim bulunmayan eski bir mezarın başında önce dua etti, daha sonra kemancıya çaldırdı. Keman sesini duyan esnaf şaşkına döndü.  Yaşananlara tanık olan esnaf, "Böyle bir şeyi daha önce ne duyduk ne de gördük" ifadelerini kullandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Malatya'da esnafın ağzını açık bırakan olay! Mezar başında keman çaldırdı

'nde bulunan 'na tuttuğu kemancıyla birlikte gelen kişi, isim bulunmayan eski bir mezarın başında dua etti.

Bu kişi, daha sonra yanında getirdiği kemancıya çaldırdı, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Mezarlık çevresindeki esnaf da keman sesini duyunca gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

'HAYATIMIZDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK'

Yaşananlara tanık olan esnaf, hayatlarında ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, "İş yerimizde otururken, keman sesini duyduk, sesin mezarlıktan gediğini duyunca şaşırdık ve isimsiz mezar başına kemancıyla birlikte gelen bir kişinin keman çaldırdığını gördük.

Böyle bir şeyi daha önce ne duyduk ne de gördük. 15 dakika sonra bu kişi gitti. Biz de merak edip mezarın başına gittik.

Tanımadığımız kişinin keman çaldırdığı mezar da isimsizdi" dedi.

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