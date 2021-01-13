Koronavirüs aşısı son durum | Milyonların merakla beklediği gün geldi!

İŞTE BU ODALARDA YAPILACAK

Hürriyet'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 81 ilin il sağlık müdürlüğüne resmi bir yazı göndererek hastanelerde aşı uygulama odalarının oluşturulmasını istemişti. 1625 yataklı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bu hastaneye bağlı Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde de 3 alanda toplam 25 aşı uygulama odası kuruldu. Odalarda aşıları 2-8 derece arasında saklayacak dolaplar bulunuyor. Aşı taşıma araçları ile çantalar da odalarda olan diğer ekipmanlar. Bu araçlar aşıları 24 saat, çantalar ise 6 saat koruyor. Böylece aşılar kolayca nakledilebiliyor. Odalarda aşının yapılacağı sedye ile tıbbi ekipmanın yanı sıra bir de lavabo var. Aşı için hastaneye randevuyla gelenler diğer hastalarla temas etmeden ayrı bir kapıdan girecek. Vatandaşlar teker teker doktor muayenesine tabi tutulacak. Aşıya engel bir durum olmadığı tespit edildikten sonra aşılama yapılacak. Aşısı yapılan her vatandaş bekleme alanında 15 dakika gözetim altında tutulacak.