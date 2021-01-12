Verem nedir | Verem bulaşıcı mı | Uzmanlardan kritik uyarı: Eğer sizde de bu belirtiler varsa...
Verem hastalığı belirtileri | Doç. Dr. Pınar Yıldız, verem eğitimi ve farkındalık haftasında önemli bilgiler paylaştı. Veremin bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade eden Doç Dr. Pınar Yıldız, yüzde 80 oranında akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda görülebileceğine işaret etti. Tüberkülozun Covid-19 hastalığı ile benzer yönlerine dikkat çeken Yıldız, bugünkü modern tedavi ile tüberküloz hastalarında yüzde 100'e yakın iyileşme sağlanabildiğini dile getirdi.
'TÜBERKÜLOZLU HASTA SAYISI YÜZDE 26 ORANINDA AZALDI'
Türkiye'de de pandeminin, tüberküloz kontrolünü olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yıldız, "2020 yılı verileri ile 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında; verem savaşı dispanserlerinde yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik inceleme sayıları yaklaşık yüzde 40 düzeyinde azalmıştır. Yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısı yüzde 26 oranında azalmıştır" şeklinde konuştu.
'TÜBERKÜLOZ BAKTERİ KAYNAKLI, COVID-19 HASTALIĞI İSE VİRÜS KAYNAKLI BİR HASTALIKTIR'
Tüberkülozun yeni tip korona virüs Covid-19 hastalığı ile benzer yönlerine dikkat çeken Yıldız, "Her iki hastalıkta bulaştırıcı enfeksiyon hastalıkları grubunda yer alır, akciğeri tutar ve akciğer enfeksiyonuna neden olur. Tüberküloz bakteri kaynaklı, COVID-19 hastalığı ise virüs kaynaklı bir hastalıktır. COVID-19 henüz tedavisi kesin olmayan ölümcül olabilen (%2-4) bir enfeksiyon hastalığıdır. Tüberkülozda erken dönemde doğru tedavi ile tam iyileşme oranı yüksektir" ifadelerini kullandı.
Balgamda verem mikrobunun gösterilmesi ile tüberküloz tanısının konulduğunu belirten Doç. Dr. Yıldız, "Hastanın yakınmaları ve akciğer film bulguları tüberkülozdan şüphelenmeyi sağlar. Akciğer filmi veya diğer radyolojik incelemelerde tüberküloz hastalığının yaptığı değişiklikler görüldüğünde diğer hastalıklardan ayırt etmek için mikrobiyolojik inceleme yapılmalıdır. Hastadan alınan balgam veya diğer materyaller laboratuvarda incelenir. Tüberküloz basilinin görülmesi ya da ekilen kültürde basil üremesiyle tanı kesinleşir" diye konuştu.
'HASTA İLAÇLARINI DÜZENLİ KULLANMAZSA MİKROPLAR İLAÇLARA KARŞI DİRENÇ GELİŞTİRİR'
Tüberküloz tedavisi için günümüzde çok güçlü ilaçlar bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Pınar Yıldız, "Tüberküloz mikrobunu kesin olarak öldürmek ve bir daha çoğalarak hastalık yapmasını engellemek için başlangıçta en az 4 ilaç kullanılması gerekmektedir. Yapılan balgam kontrollerinin sonuçlarına göre 2 veya 3 ay sonra ilaç sayısı azaltılacaktır. Tüberküloz mikrobu diğer mikroplara nazaran çok daha yavaş çoğaldığı için ilaçların uzun süre ve düzenli kullanılması önemlidir. Toplam tedavi süresi en az 6 aydır. Bu süre içinde, Verem Savaşı Dispanserlerinde balgam ve akciğer filmi kontrolleri yapılacaktır.
'İLAÇLARIN YETERLİ SÜRE VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMALI'
Ülkemizde tüberküloz tedavisinde kullanılan tüm ilaçların yıllardan beri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını ve bu hastalara Verem Savaşı Dispanserleri aracılığıyla ücretsiz dağıtıldığını sözlerine ekleyen Doç. Dr. Yıldız, "Özel beslenme, istirahat, uygun iklim koşulları veya stresten uzaklaşma gibi bazı unsurların tüberküloz tedavisinde çok da önemli olmadığı yapılan bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Tedavideki en önemli unsur; uygun ilaçların yeterli süre ve düzenli bir şekilde kullanılmasıdır" diye konuştu.
Temaslı muayenesi, eğer hastanın yakınlarında da hastalık varsa erkenden tanı koymayı sağlar. Hasta olmayan ve risk taşıyanlara da koruyucu tedavi verilir. Koruyucu tedavi eğer düzenli kullanılırsa, mikrobu almış kişilerin hastalanmasını yüzde 90'a varan oranda önler" şeklinde açıklamasını tamamladı.