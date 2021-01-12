Polisleri şoke eden manzara! Ceza yememek için bu yönteme başvurdu

Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan şüpheli, üzerinden kimlik çıkmayınca polise önce yanlış isim verdi. Yapılan parmak izi çalışmasında bu kişinin Şenol G. olduğu belirlendi.

Şenol G. ve taksi şoförü Beytullah D, ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine götürüldü.

Şenol G'nin ifadesinde Hüseyingazi Mahallesi'nde arkadaşı ile alkol aldığını ve bir süre sonra buradan taksiye binerek Hoşdere Caddesi'ndeki babasının yanına gitmek istediğini, sokağa çıkma kısıtlamasında ceza yememek için aracın bagajına bindiğini, taksi şoförünün de bunu kabul ettiğini söylediği öğrenildi.