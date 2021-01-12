12 Ocak 2021, Salı
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Bayrampaşa'da korkunç olay! Çocuk ağlayınca dehşet ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; 'da otelde kalan 43 yaşındaki , 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde aynı otelde kalan bir kişi tarafından iple boğularak öldürüldü. Bir süre sonra küçük çocuğun ağlaması üzerine odaya giren otel görevlileri korkunç manzarayla karşılaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Bayrampaşa'da korkunç olay! Çocuk ağlayınca dehşet ortaya çıktı

Olay, 04.00 sıralarında üzerinde bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir otelin 2'inci katındaki odada, 3 yaşındaki çocuğu ile kalan , (43) çocuğunun gözleri önünde aynı otelde kalan bir kişi tarafından iple boğularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli otelden kaçtı.


ÇOCUK AĞLAYINCA ORTAYA ÇIKTI
Bir süre sonra küçük çocuğun ağlaması üzerine odaya giren otel görevlileri korkunç manzarayla karşılaştı. Kurt'un iple boğulduğunu gören görevliler, durumu polise bildirdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, küçük çocuğu koruma altına alırken olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri otel odasında uzun süre delil araştırması yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Ferdane Kurt'un cenazesi morguna kaldırıldı.



Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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