Bayrampaşa'da korkunç olay! Çocuk ağlayınca dehşet ortaya çıktı
Son dakika haberine göre; Bayrampaşa'da otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt, 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde aynı otelde kalan bir kişi tarafından iple boğularak öldürüldü. Bir süre sonra küçük çocuğun ağlaması üzerine odaya giren otel görevlileri korkunç manzarayla karşılaştı.
Olay, 04.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir otelin 2'inci katındaki odada, 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt, (43) çocuğunun gözleri önünde aynı otelde kalan bir kişi tarafından iple boğularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli otelden kaçtı.
ÇOCUK AĞLAYINCA ORTAYA ÇIKTI
Bir süre sonra küçük çocuğun ağlaması üzerine odaya giren otel görevlileri korkunç manzarayla karşılaştı. Kurt'un iple boğulduğunu gören görevliler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, küçük çocuğu koruma altına alırken olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri otel odasında uzun süre delil araştırması yaptı.
Yapılan incelemenin ardından Ferdane Kurt'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.