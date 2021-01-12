Alkollü gençler arabayla bahçeye uçtu, "her şeyden" ceza yedik deyip güldüler

Alkollü olup sokağa çıkma kısıtlamasını delen gençlere alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı ayrı ayrı ceza kesildi. Otomobil sürücü Ümit A'nın ise ehliyetine 6 ay el konuldu. Kaza yapan sürücü ise yola yağ döküldüğü için kaza yaptığını iddia etti. Basın mensuplarının neyden dolayı ceza yediniz sorusuna ise "her şeyden ceza yedik" diyerek gülmeleri ise pest dedirtti. Öte yandan alkollü olan gençler olay yerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.