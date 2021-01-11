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Son dakika:Meteoroloji uyardı! 5 ilde şiddetli fırtına bekleniyor

Son dakika haberi...Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre , , ile ve 'da yarın şiddetli fırtına bekleniyor. Yapılan açıklamada soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

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Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Son dakika:Meteoroloji uyardı! 5 ilde şiddetli fırtına bekleniyor

, , ile ve 'nın güneybatı ilçelerinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden fırtına (50-74 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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