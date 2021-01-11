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Samsun’da koronavirüs 35 günde 3 kardeşi hayattan kopardı

'da koronavirüse yakalanan biri doktor, biri öğretmen ve biri de esnaf 3 kardeş 35 günde hayatını kaybetti. 3 kız babası esnaf 4 Aralık'ta hayatını kaybetti. Özel hastanede doktor olan virüsten öldü. Sınıf öğretmeni 33 yaşındaki evli ve iki çocuk babası da koronavirüse yenik düştü.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Samsun’da koronavirüs 35 günde 3 kardeşi hayattan kopardı

'un ilçesinde üç kardeş bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Emirhan ailesinin 4 çocuğundan biri olan ilçesinde sınıf öğretmeni 33 yaşındaki evli ve iki çocuk babası , Kovid-19 tedavisi gördüğü Yoğun Bakım Servisi'nde yaşamını yitirdi.

Gülyazı Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılınan Selman Emirhan'ın cenazesi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden iki ağabeyi ve uzun süre önce hayatını kaybeden babasının yanında toprağa verildi.

Cenazeye, Selman ailesi, yakınları ile Çarşamba Belediye Başkanı , Çarşamba İlçe Başkanı katıldı. Yaklaşık bir ay önce Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Selman Emirhan'ın ağabeyi 40 yaşındaki , Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Emirhan'ın diğer ağabeyi, 'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş, dün görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığına defnedilmişti.

BİR KARDEŞ DE TEDAVİ ALTINDA

Bu arada 3 kardeşin en küçüğü olan öğretmen Selman Emirhan'ın (33) testi de pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. Ancak 2 kız babası Selman Emirhan da dün öldü.

Üç kardeşin dayıları 'ın da Kovid-19'dan öldüğü, halaları 'ın ise uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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