İstanbul'da kokudan rahatsız olanlar polisi aradı! Battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu

"BİR ADAMI KADINLA BERABER İÇERİ GİRERKEN GÖRDÜK"

Çevre sakinlerinden Volkan Güngör, "Bu arkadaşımız yabancı uyruklu bir vatandaş. Faslı olduğu biliniyor. Bu arkadaşımız yaklaşık 1 hafta 10 gün önce içeride görüldü, sonra bir daha görülmedi. Bizde koku üzerine eve girdik ve polisleri çağırdık. Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik, işte kadının cesedi içeride, adam ortalarda yok" dedi.