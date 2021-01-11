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İstanbul'da kokudan rahatsız olanlar polisi aradı! Battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu

'nda bir evde battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen kadının uyruklu olduğu belirtildi. Çevre sakinlerinden , ''Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük'' dedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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İstanbul'da kokudan rahatsız olanlar polisi aradı! Battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu

, Gölbaşı Sokak'taki 3 katlı binada yoğun kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingir yardımıyla açtırarak girdiği 2. kattaki evin salon bölümündeki koltukta battaniyeye sarılı bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen kadının uyruklu olduğu belirtildi.

Kadının cansız bedeni incelenmesinin ardından cenaze aracıyla morguna kaldırıldı. Kadının asıl ölüm nedeni buradaki incelemenin ardından netlik kazanacak.

"BİR ADAMI KADINLA BERABER İÇERİ GİRERKEN GÖRDÜK"

Çevre sakinlerinden , "Bu arkadaşımız yabancı uyruklu bir vatandaş. Faslı olduğu biliniyor. Bu arkadaşımız yaklaşık 1 hafta 10 gün önce içeride görüldü, sonra bir daha görülmedi. Bizde koku üzerine eve girdik ve polisleri çağırdık. Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik, işte kadının cesedi içeride, adam ortalarda yok" dedi.

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