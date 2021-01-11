"Birkaç projenin bir arada olduğu projedir. Ülkemizin gelişmesinde önemli merkezlerden biri olacak. Filyos Limanı'nda şu anda çalışmalar yüzde 99,5'te ve bitmek üzeredir. Limanın bir bölümü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yaklaşık 6-7 aydır kullanılmakta. Hem kullanılıyor hem de inşaat devam ediyor. Geçen hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in açıkladığı üzere doğal gazımızın karaya çıkacağı bölge orası."

Bölgede doğal gaz borularının hazırlanması, döşenmesi ve sondaj çalışmalarında 2 binin üzerinde kişinin çalışmaya başlayacağını aktaran Tutulmaz, "Uzun vadede gazın buraya çıkmasının hem ilimiz açısından önemi vardır hem de dağıtım ana hattına buradan gidiyor olması, ilimizi yeniden ülkemizin önemli illeri arasına sokuyor. Bu da geleceğe umutla bakmamız anlamına geliyor. Burada doğrudan ilk etapta sadece endüstri bölgesinde 12 bin kişinin çalışacağı beklentisi var. Serayla ve OSB'lerle orada 20 binin üzerinde çalışan olacak. Çalışanlar ve aileleriyle orada büyük hareketlilik olacak. İlimiz adına sevindirici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.