Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

'ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM'

Konunun haber olması ve oluşturduğu ilginç görüntü ise VEDAŞ yetkililerini harekete geçirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, cansız mankeni kaldırıp, yerine kuşların akıma kapılmasını önleyecek, 'kuşkonmaz' denilen izolasyon yöntemini uyguladı.