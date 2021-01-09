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Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

'ın ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayanların, kuşların elektrik tellerine konup, akıma kapılmaması için trafo direğine bıraktığı cansız manken, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkililerince kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresine göre ağaçlık alanı fazla olduğu için kuşların geldiği Yeşilova Mahallesi'nde yaşayanlar, kuş ölümlerini önlemek için ilginç dikkat çeken yönteme başvurdu.

Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

Ağaçlık alanda yuvaları olan kuşların, trafonun da bulunduğu direğe gelip, tellere konarak, telef olması üzerine mahalleli, cansız manken bıraktı.

Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

Trafonun olduğu direkte 'korkuluk' görevi görmesi istenen cansız manken yerleştirildikten sonra kuş ölümleri de azaldı.

Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

'ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM'
Konunun haber olması ve oluşturduğu ilginç görüntü ise VEDAŞ yetkililerini harekete geçirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, cansız mankeni kaldırıp, yerine kuşların akıma kapılmasını önleyecek, 'kuşkonmaz' denilen izolasyon yöntemini uyguladı.

Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

Erciş VEDAŞ İşletme Müdürü Vedat Yılmaz, bölge halkına teşekkür ettiklerini, kuşlar için de gerekli tedbiri aldıklarını söyledi.

Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

Yılmaz, "Kuşların elektrik şebekesine temas etmesini önlemek için vatandaşlarımızın iyi niyetli davranarak trafo direğine korkuluk montajı yapıldığını öğrendik.

Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

Hemen ardından ilgili noktaya giderek korkuluğu kaldırdık ve yerine elektrik şebekesine uygun olan 'kuşkonmaz' montajında bulunduk.

Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

Kuş nüfusunun yoğun olduğu yerlerde kuşların şebekemize temas ederek zarar görmesini önlemek için bu montajları, izolasyonları kapsamlı olarak biz yapıyoruz.

Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

Vatandaşlarımızın şebekeye temas etmeleri ve elektrik şebekesinde kendilerince işlem yapmaları çok tehlikeli bir durum.

Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

Vatandaşlarımızın kendi can güvenlikleri için kesinlikle elektrik şebekesinde bu tarz çalışmalar yapamamalarını ve hemen '186 Çağrı Merkezi'mize bilgi vermeleri istiyoruz" dedi.

Van'da görenleri hayretler içinde bırakan görüntü! Elektrik direğine asmışlardı

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