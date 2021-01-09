Gaziantep'te Fatmagül kadın kuaförlüğünü bırakıp erkek berberi oldu

"BU İŞİ KADINLAR DA YAPMALI"

Erkek berberliğinin ilginç olsa da kendisinin çocukluk hayali olduğunu ve bunu başardığı için mutluluk duyduğunu ifade eden Fatmagül Gerçek, şunları söyledi:

"Mesleğe 3 yıl önce başladım. Erkek berberliği benim çocukluk hayalimdi. Hep yapmak istiyordum. Bayan kuaförlüğünün ardından erkek tıraşı yaparak kendimi geliştirdim ve bu konuda daha iyi olduğumu gördüm.