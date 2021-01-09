Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Çağla Çiçekçi dehşet anlarını anlattı

Elindeki bıçağın küçük gri renkli bir meyve bıçağı olduğunu hatırlıyorum. Ben bu arada bayılmış olacağım ki kendime geldiğimde solanda çekyatın kenarındaydım. Bu sırada Ufuk benim alt eşofmanımı indirmeye çalıştı ancak indiremedi. Ufuk'un elinde aynı bıçağın olduğunu gördüm. 'Seni çok seviyorum. Sen bana ihanet ettin, seni çok sevmiştim' gibi sözler söylüyordu.