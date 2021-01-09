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Denizli'de haber alınamayan Aleyna yatağında ölü bulundu

’de  ilçesi 'nde yakınlarının haber alamadığı Yurtkölesi yatağında ölü halde bulundu. Genç kızın ölümünde cinayet şüphesi üzerinde durulurken çevredeki güvenlik kameraları araştırılıyor.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Denizli'de haber alınamayan Aleyna yatağında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Yurtkölesi'nden yakınları haber alamadı.

Sonrasında eve gelen yakınları çilingir yardımıyla girdikleri evde genç kızın yatağında cansız bedenini gördüler.

HAYATA VEDA ETTİ

Yurtkölesi'nin yakınları 'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar.

Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar.

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