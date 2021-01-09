Denizli'de haber alınamayan Aleyna yatağında ölü bulundu
Denizli’de Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yakınlarının haber alamadığı Aleyna Yurtkölesi yatağında ölü halde bulundu. Genç kızın ölümünde cinayet şüphesi üzerinde durulurken çevredeki güvenlik kameraları araştırılıyor.
YAŞAM AA
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Edinilen bilgilere göre, bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden yakınları haber alamadı.
Sonrasında eve gelen yakınları çilingir yardımıyla girdikleri evde genç kızın yatağında cansız bedenini gördüler.
HAYATA VEDA ETTİ
Yurtkölesi'nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
CİNAYET ŞÜPHESİ
Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar.