Yüzde 97 engelli Muhammet Uçur 5 bölümlük senaryo yazdı

"FİLME DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ İSTİYOR"



Muhammet Uçur'un diğer ağabeyi Ömer de bu hastaların normalde 22- 23 yaşına kadar yaşadıklarının tahmin edildiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama Harun ağabeyim 35 yaşına kadar yaşadı. Yazmaya ilgisi vardı. Bütün hayat hikayesini kitaplaştırdı. Muhammet'in senaryosunu beraber ürettiler. Kime göstersek bu işi çok iyi biliyormuş gibi bir his bırakıyor. Bilgisayarı tek parmakla kullansa da yılmadan yazmış olması ve bunun filme dönüştürülmesini istemesi onun en çok istediği şey. İnşallah hayali gerçekleşir.

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