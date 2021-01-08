Adana'da çekilen görüntülerde, Yusuf Y.'nin, boğazını kestiği tavuğun kanını da bir kaba akıttığı görüldü. Görüntülerde Yusuf Y.'nin, "Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum" dediği görüldü.