08 Ocak 2021, Cuma
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Kocaeli'de park halinde yanan araçta ceset bulundu!

ilçesinde park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu. 25 yaşındaki 'a ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morguna gönderildi. Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve bugün 'nın ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Kocaeli'de park halinde yanan araçta ceset bulundu!

'nin ilçesinde, park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar otoparkında park halindeki 41 KL 262 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, LPG'li olduğu öğrenilen aracın tamamına yayılan yangını söndürdü.

Ekipler, araç içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

'a (25) ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morguna gönderildi.

Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve bugün 'nın ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.

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