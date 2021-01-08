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Adana'da mühürlenen kahvehanede kumar oynamak için duvarda delik açmışlar

'da mühürlenen kahvehanelerden birinde oynandığı tespit edildi ve düzenlendi. Kahvehanede mührün kırılmaması için duvarında açıldığı ve oyun oynandığı belirlendi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Adana'da mühürlenen kahvehanede kumar oynamak için duvarda delik açmışlar

'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, oynandığı tespit edilen 16 kahvehanede 123 kişiye, pandemi kurallarını ihlalden 421 bin 750 TL ceza kesti.

Daha önce mühürlenen kahvehanelerden birinde, mührün kırılmaması için duvarında açıldığı ve oyun oynandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 16 kahvehanede kumar oynandığını tespit edip, yaptı.

Baskında kumar oynadığı belirlenen 123 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 421 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca kumarda kullanıldığı belirlenen 5 bin 570 TL para ele geçirilirken, 17 kişiye de kumar oynatmaktan adli işlem uygulandı.

Baskınlarda kumar oynandığı için daha önce mühürlenen 'ndeki kahvehanenin ise duvarında delik açıldığı belirlendi.

Kahvehane sahibine mühür kırmaktan işlem yapıldı.

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