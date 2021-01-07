07 Ocak 2021, Perşembe
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İstanbul’da eşini ve çocuğunu odaya kilitleyip dehşet saçtı! 16 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

'de saat 04.30 sıralarında Ersin Sokak'ta eşini ve 16 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyen şahıs dehşet saçtı. 16 yaşındaki çocuk evden kaçarak canını kurtarırken, annesi babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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İstanbul’da eşini ve çocuğunu odaya kilitleyip dehşet saçtı! 16 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Olay saat 04.30 sıralarında Ersin Sokak'ta bulunan üç katlı bir evin en üst katında meydana geldi.

İddiaya ve çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma bir anda büyüyünce karısı Hatice Soysal ve 16 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyerek tehdit etmeye başladı.

Çiftin oğlu yaşanan arbedede fırsatını bularak dışarı kaçmayı başardı. Dışarı çıkan çocuk hemen polisi aradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adnan Soysal kapıyı arkadan kilitlediği için polisler eve giremedi.

Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye merdiveni ile üçüncü katın balkonuna çıkan polis, balkondan eve girdi.

İTFAİYE MERDİVENİ İLE BALKONDAN GİREN POLİS KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Ancak içeri giren polis korkunç manzara ile karşılaştı. Polis, Adnan Soysal'ı karısı Hatice Soysal'ı bıçakladıktan sonra kendi bileklerini de kesmiş halde buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hatice Soysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı koca olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından . Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Hatice Soysal'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

KADININ ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Olayı duyarak cinayetin işlendiği eve gelen Hatice Soysal'ın annesi fenalık geçirdi. Ayakta durmakta zorlanan yaşlı kadını sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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