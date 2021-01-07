Zorlu kış şartlarında filyasyon ekiplerinin çalışmasının zor olduğunu belirten Dr. Ahmet Çınar, "Ekiplerimiz yollarda kalıyor, kendi imkanlarımızla yolları aşmaya çalışıyoruz. Aracın gitmediği yerlerde yürüyoruz, mecburen evlere hastalara ulaşmak zorundayız" dedi.

Horasan'da hekim, ebe ve hemşirelerden oluşan 10 ayrı filyasyon ekibi olduğunu ifade eden Çınar, "Horasan'da mezralarla birlikte 96 yerleşim birimi var. Bazısı 60 kilometre uzaklıkta, bazısı 5 kilometre mesafede. Horasan'ın nüfusu 40 bin civarında. Buraların arazi şartları değişiyor. Kış şartları da yaptığımız işin daha zorlu ve çetrefilli olmasına sebep oluyor. Günlük vaka sayımız son dönemlerde biraz daha azaldı ama bazen 40 vakaya gittiğimiz günler oldu. Merkezde filyasyon kolay oluyor ama mahalle ve mezralar olunca iş biraz zorlaşıyor. Bizim 2 aracımız var, bazen kaymakamlıktan da aldığımız araç desteğiyle bu işi yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.